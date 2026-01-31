西武の1軍選手、スタッフが31日、春季キャンプが行われる宮崎入りした。宮崎空港では歓迎セレモニーが行われ、西口文也監督（53）が「宮崎県民の皆さま、ただいま。明日から約1カ月間、この宮崎の地で1年間戦い抜くための準備をしっかりしていきたいと思います」と意気込みを語った。あす2月1日から日南・南郷中央公園でキャンプが本格スタートする。「南郷スタジアムまではちょっと距離はありますが、選手たちが練習をして