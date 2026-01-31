昨年１１月の落馬で重傷を負った幸英明騎手（５０）＝栗東・フリー＝が、３１日の京都７Ｒで６番人気のソルチェリアを勝利へ導き、復帰後初勝利を挙げた。この日負傷から復帰したばかりで、同３Ｒの復帰初戦は５着。その後は５Ｒが７着、６Ｒが５着だった。五分にスタートを切り、積極的にハナを奪取。抜群の手応えで直線に向くと、脚色は衰えるどころか、力強さを増し、猛追する後続をねじ伏せた。復帰して４戦目での初勝利。