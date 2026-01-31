きのう夜、茨城県水戸市の2階建て住宅で火事がありました。2階で寝ていた61歳の男性が窓から飛び降りて避難し、その後、室内へ戻って母親を助け出したということです。夜の住宅街。火の粉を巻き上げ、炎が激しく上がっています。きのう午後10時40分ごろ、水戸市元吉田町の2階建て住宅で、「2階から火が出て延焼している」と通行人から通報がありました。消防車など6台が出動し、火はおよそ5時間後に消し止められましたが、住宅1棟