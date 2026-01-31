中米パナマの最高裁が、パナマ運河を香港系の企業が運営するのは違憲だとする判断を下しました。パナマの最高裁は29日、政府が香港系企業との間で結んでいるパナマ運河の港を管理する契約について、「違憲だ」との判断を下しました。ロイター通信などによりますと、パナマ運河の両端の港は香港系の「CKハチソン・ホールディングス」の傘下企業が運営を担っていましたが、去年、契約金の未払いなどが判明し、監査当局が契約の無効を