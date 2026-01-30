下腹や腰まわりのラインが気になり始めたら、脂肪だけでなく骨盤まわりの動きが硬くなっている可能性も。そこで取り入れたいのが、体側を大きく伸ばしながら骨盤のバランスを整えるヨガの簡単ポーズ【アルダ チャンドラアーサナ】です。血行を促しつつ体幹にも刺激が入り、続けるほどウエストまわりの軽さやすっきり感を実感できます。アルダ チャンドラアーサナ（１）両脚を閉じて立って胸の前で合掌する▲内ももをしっかり締めま