乃木坂46の池田瑛紗（23）が31日までに自身のインスタグラムを更新。親子での金沢旅行ショットを投稿した。自身のインスタグラムで「お気に入りのジャケットで1日旅行」と題して投稿。金沢での思い出ショットとともに「おかあさんへ朝から寝坊して迷惑かけました」と母親に謝罪する言葉で投稿を締めた。ファンからは「日常の風景が非日常にしか見えない」「横顔国宝」「彼女感やばい！」「寝坊してて可愛い！」などの声が