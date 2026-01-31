ベテランの手綱がさえ渡る。３１日の東京５Ｒで、柴田善臣騎手（５９）＝美浦・フリー＝が７番人気のリッツパーティー（牡３歳、美浦・岩戸）を勝利へと導き、自身の持つＪＲＡ最年長勝利記録を５９歳６カ月２日に更新した。スタートを決めて２番手で収まるかに思えたが、向正面でジワッと先頭へ。直線入り口から徐々にエンジンを吹かすと、余力十分に後続を２馬身半突き放した。鞍上は「調教ではバランスの悪いところがあった