楽天の新外国人選手、ロアンシー・コントレラス投手（２６）＝前ロッキーズ＝が３１日、沖縄・金武町で行われた合同自主練習に参加した。２９日に来日した右腕はキャッチボールなどで調整。前田健らと握手を交わす場面もあった。ドミニカ共和国出身、右投げ右打ちで身長１８５センチ、体重９２キロ。１６年にヤンキースでプロ入りし、パイレーツなどを経て昨季はロッキーズに所属していた。日本が優勝した２３年のＷＢＣではド