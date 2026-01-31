楽天に新加入した田中千晴投手（２５）が３１日、沖縄・金武町で行われた合同自主練習に参加した。楽天から海外ＦＡ（フリーエージェント）権を行使して巨人入りした則本の人的補償で移籍。１軍キャンプスタートになった右腕はキャッチボールなどで調整した。チームメートには国学院大時代の同級生である江原が在籍。今オフに自主トレも行った間柄だ。「（江原の存在は）でかいです。江原についていけばいろいろ教えてくれる。