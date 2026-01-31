東京１１Ｒ・白富士ステークス（Ｌ）・馬トク激走馬＝ダノンシーマ２３年のセレクトセール１歳セッションで、３億１０００万円の高値で取引されたキタサンブラック産駒。昨年４月のアザレア賞（３歳１勝クラス、芝２４００メートル）で２勝目を挙げた際は西村淳也騎手が「すごくいい馬。子供っぽさが抜ければ、大きい舞台でも楽しみ」と手応えを感じていた。２勝、３勝クラス連勝はいずれも完勝。前走の比叡ステークスで２馬身半