京都市と京都市観光協会は２８日、例年約５０万人の参拝者が訪れる節分祭の混雑対策として、ポータブルライブカメラを活用した混雑状況のリアルタイム映像を配信すると発表した。配信期間は節分前日祭の２月２日から節分後日祭がある４日までの３日間。配信場所は吉田神社一の鳥居付近で、個人情報保護の観点を踏まえ、黒塗りや解像度を落として放映するとしている。配信先は京都観光快適度マップ、京都市観光協会公式ＹｏｕT