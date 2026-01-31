１月３１日の東京８Ｒで２番人気のペイシャケイプが勝利し、鞍上の横山典弘騎手＝美浦・フリー＝がＪＲＡ通算２９９９勝目（うち障害１勝）の勝利を挙げた。武豊騎手以来史上２人目となるＪＲＡ通算３０００勝に王手をかけた。３１日は東京９Ｒのジェイエルマスター、１１Ｒのレディネスの２鞍に騎乗予定となっている。