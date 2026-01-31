李在明（イ・ジェミョン）大統領が31日午前、国会で営まれた故李海瓚（イ・ヘチャン）元首相の告別式に出席した。李大統領は金恵景（キム・ヘギョン）夫人と共に黒のスーツに謹弔リボンを付けて告別式場に姿を見せた。李大統領夫妻は沈痛な表情で故人の遺影を眺めていた。その後、李大統領夫妻は遺族と並んで座り、趙正苾（チョ・ジョンシク）大統領政務特別補佐官が読み上げる故人の略歴を聞いた。これに先立ち李大統