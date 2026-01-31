巨人は31日、あす2月1日からのキャンプインを前に宮崎神宮を参拝した。ドラフト1位・竹丸和幸投手（鷺宮製作所）は少し緊張した表情を浮かべながらも「リーグ優勝と日本一目指して。明日からスタートなので、それに向けてって感じです」と決意を込めた。即戦力として期待が懸かる左腕。28日から始まった合同自主トレでは初日からブルペン入りするなどここまでの調整は順調。主将で捕手の岸田とも意見を交わすなど徐々にチーム