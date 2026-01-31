お笑い芸人のゆりやんレトリィバァ（35）が、30日放送のTBS「A-Studio+」(金曜後11・00)にゲスト出演。今後の展望について語った。ゆりやんは関西大学4年生の時に、35期生としてNSCに入学し首席で卒業。デビュー直後から一気に売れっ子となり、女芸人ナンバーワンを決める「THE W」やR-1グランプリで優勝。ピン芸人として確固たる地位を築き、現在は米・ロサンゼルスを拠点に活動。また、俳優としても活動し、来月には初監督映