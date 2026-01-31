全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京駅・グランスタのスイーツブランド店『（NO）RAISIN SANDWICH（ノーレーズンサンドイッチ）』です。『（NO）RAISIN SANDWICH（ノーレーズンサンドイッチ）』ウィンターフィグ（6個入り）2680円（ウィンターフィグ3個、レーズン3個）サクッほろっと崩れるサブレは素朴だけど繊細で、ピンセットでひと粒ずつ置くというレーズンは粒が立ち