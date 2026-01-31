冬型の気圧配置が次第に緩み大雪のピークを過ぎた石川県内では週末を利用して各地で除雪作業が行われていました。31日の県内は、冬型の気圧配置の影響で断続的に雪が降り続くもののまとまった雪にはならない見込みです。金沢市内では週末を利用して朝早くから降り積もった雪を道路脇の水路に流す住民の姿がありました。住民は「雪すかしは大変です。（雪）終わってほしい。ピーク終わったって言うからほっとしています。」と話して