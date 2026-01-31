巨人は31日、あす2月1日からのキャンプインを前に宮崎神宮を参拝した。今季から主将を務める岸田行倫捕手は「気持ちが高まってきたんで、キャンプイン明日なんですけど、今日しっかり準備して入っていきたいなと思います」と決意をにじませた。28日から始まった合同自主トレでは積極的にブルペンで投手の球を受け、コミュニケーションを図ってきた。主将として初めてキャンプを迎えることとなり「少しいつもとは違う感じがする