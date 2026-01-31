米国土安全保障省の紋章＝24日、ワシントン（ロイター＝共同）【ワシントン共同】米連邦政府の支出を賄うつなぎ予算が31日未明、失効し、政府機関の一部が閉鎖状態に陥った。昨年秋にも過去最長の43日間閉鎖したが、今回の期間は限定的になるとの見方が強い。上院は30日、閉鎖の長期化回避を目指し、2026会計年度予算案などを賛成多数で可決。2月2日に再開される下院で再可決する必要がある。同日、審議して採決する見通しだ。