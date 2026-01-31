「ももいろクローバーZ」の高城れに（32）が31日までに、自身のインスタグラムを更新。タイ旅行での思い出ショットを公開した。以前の投稿で「今年のお正月はタイに行ってきましたー行きたい所にたくさん行ってたくさん食べて満喫だったので、写真いっぱいあるのー！！！！少しずつあげていくねーっ」とタイ旅行に行ったことを明かしていた高城。今回は「ずーっと行きたかったピンクガネーシャ！やっといけたー！！！！」と