読売新聞社が２７、２８日に実施した衆院選に関する全国世論調査の結果に取材を加味し、千葉県内１４選挙区の序盤情勢を探った。自民党候補が優位・やや優位となっているのは６選挙区で、中道改革連合候補は１選挙区で先行している。他の７選挙区は自民と中道改革の候補が競り合う展開だ。各選挙区で約３〜４割が投票する候補を明らかにしておらず、情勢はなお流動的だ。（敬称略）１区６度目の対決となった門山と田嶋が横一線