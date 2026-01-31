藤本美貴（40）庄司智春（50）夫妻が30日、レギュラーを務めるフジテレビ系「ミキティダイニング」（土曜午前10時25分）に出演。庄司が藤本の年齢を間違え、“一触即発”の事態となった。番組のゲストは雛形あきこ（48）、天野浩成（47）夫妻、益若つばさ（40）、坂下千里子（49）で、年齢のトークになった。益若は「40歳になりました」と明かし、庄司は「40!?」と驚いた。坂下は「ミキティは？」と聞くと、藤本は「私も40歳です」