車を運転していると避けられない「信号」ですが、黄色信号になった際の対応が正確な人はどれだけいるのでしょうか。よくある勘違いに「黄色信号は急げ」というものが挙げられます。 しかし、正確には原則「止まれ」です。これを無視すると、掲題のように反則金を支払う必要があります。この記事では「黄色信号」について、正確な意味や無視した際の処罰などについて解説します。 黄色信号は「止まれ」が原則 車で交