親戚の葬儀における香典の金額で悩んでいませんか？ 葬儀に参列する際は香典を包むのが一般的ですが、参列の機会が少ないと相場やマナーが分からないこともあるかもしれません。 例えば香典として包む金額で「4万円」は縁起が悪いとされます。今回は、香典の相場や4万円がNGとされる理由、そして具体的な解決策について解説します。 本記事を読めば、マナー違反を避けつつ、故人やご遺族に対して失礼のない