デパ地下のお総菜コーナーで量り売りを利用したことはありますか？ ショーケースに並ぶ色とりどりのサラダや揚げ物は見るからにおいしそうですが、「思っていたより高かった」と後悔した経験がある人もいるのではないでしょうか。 本記事では、デパ地下のお総菜で思わぬ出費を避けるために、1人前の重さの目安や価格の相場を解説します。 ポテトサラダ1人前は何グラム？ 普段から料理をして