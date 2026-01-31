みちのくプロレスのインターナショナル・プリンセス王者、ＭＩＲＡＩが東京女子プロレスのビッグマッチとなる３・２９両国国技館大会でのタイトルマッチを早くも宣言した。ＭＩＲＡＩは３１日、新宿ＦＡＣＥ大会の試合前に行われた公開調印式に臨み、２・１４後楽園ホール大会で挑戦を受ける凍雅とともに意気込みを述べた。「ＭＩＲＡＩさんも私のことを研究しているけど、もっと知らない凍雅を見せる」とタイトル奪還に燃える