ミラノ・コルティナ冬季オリンピックの開幕まで残り1週間を切った。8競技116種目が実施される今大会に、韓国からはスピードスケートやカーリングなど計71人（男子36人、女子35人）の選手が出場する。韓国選手団が掲げたミラノ五輪の目標は「金メダル3個以上」、そして「8年ぶりの総合10位以内」だ。【写真】こんなボリューミーとは…韓国の美しきスピードスケーター前回の2022年北京大会は金メダル2個、銀メダル5個、銅メダル2個で