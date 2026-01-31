第１０２回箱根駅伝（２、３日）で往路、復路、総合のトリプル新記録で史上初の同一チーム２度目の３連覇（計９度目）を達成した青学大の「シン・山の神」黒田朝日（４年）らは３１日、別府大分毎日マラソン（２月１日、大分市高崎山うみたまご前スタート〜別府市亀川漁港前折り返し〜大分市ジェイリーススタジアムゴール）に向けて、大分市内の競技場で最終調整を行った。別大マラソンには、箱根駅伝５区で１時間７分１６秒の