ヤクルトの選手会長に就任した古賀優大捕手が３１日、沖縄・那覇市の波上宮を参拝し、キャンプ中の安全を祈願した。チームを代表して池山監督らと玉串を捧げた古賀は「改めて選手会長になったという思いが強くなりました」と言葉をかみしめた。絵馬に記したフレーズは「優勝」「健康第一」。「池山新監督の下、今年こそ優勝したいという思いが強いので優勝という言葉を書かせていただいたのと、健康第一に関しては昨年けが人が