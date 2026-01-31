ドジャースのブレイク・スネル投手（３３）が、序盤戦で出遅れる可能性が出てきた。カリフォルニアポスト紙のＪ・ハリス記者が３０日（日本時間３１日）に報じた。ドジャースのチャリティーイベントに参加したスネルが同紙の取材に対し「最後まで投げ切れたことはうれしかったが、正直きつかった」とコメント。昨季ワールドシリーズでの登板を含む激闘を受け、今オフは球団と協議の上、スロー調整で進めることを決めたという。