巨人の矢野謙次巡回打撃コーチら２軍キャンプ参加メンバーが３１日、キャンプ地の宮崎に到着した。矢野コーチが手荷物受取所を出ると、オレンジの法被とオレンジアフロのカツラの「青島べっぴん俱楽部」のメンバーから熱烈歓迎を受けた。呼びかけに応じた背番号８０は笑顔で記念撮影していた。巨人は１、２軍の宿舎がともに宮崎市青島にあり、「青島べっぴん俱楽部」は巨人キャンプを応援している。