お笑いコンビ「サンドウィッチマン」伊達みきお、富澤たけしが３１日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「サンドウィッチマンザ・ラジオショーサタデー」（土曜・午後１時）に生出演した。この日は金沢から生放送。同番組は、ニッポン放送をキーステーションに北海道ＨＢＣラジオ、宮城県ＴＢＣラジオ、山形県ＹＢＣラジオ（１４時台のみ）、福島県ラジオ福島、長野県ＳＢＣラジオ、石川県ＭＲＯラジオ、