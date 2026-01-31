巨人・大勢投手（26）が春季キャンプイン前日の31日、宮崎市内の宮崎神宮をチームとともに参拝した。WBCに出場する侍ジャパンメンバーに2大会連続で選出されている右腕。巨人の1次キャンプを終えると、14日からは侍ジャパンの強化合宿にも参加予定で「任されたところ、求められてるものをしっかりとパフォーマンスとして発揮できるように準備をしっかりすることと、ボールも違うのでケガのないように大会に臨みたいなと思いま