弟に負けちゃった…！次のケンカに備え“筋トレ”をするお兄ちゃん猫が話題だ。【写真】筋トレ姿は、まるでスフィンクス「弟にケンカで負けて体幹を鍛え始めた兄」と投稿された写真には、お尻をソファ、前足をテーブルにのせた格好の猫ちゃんの姿が。腹筋に力を入れないと落ちてしまいそうなハードな“体幹トレーニング”で自分を追い込んでいるんだろうか。まっすぐに前を見据える目には、覚悟に似たものも感じる。投稿したのは、