スバルの「“2人乗り”オープンSUV」どんなモデル？過去の自動車イベントでは数多くの個性的なコンセプトカーが披露されてきましたが、その中でもスバル「B9スクランブラー」は今なお語り継がれる存在です。2003年の東京モーターショーで登場した独創的なデザインと提案性が改めて注目され、ユーザーからも多くの反響が寄せられています。【画像】超カッコイイ！ スバルの「“2人乗り”オープンSUV」を画像で見る（29枚）B9