リーグ3連覇を目指すソフトバンクが31日、春季キャンプ地の宮崎入りした。2月1日のキャンプインを前に、小久保裕紀監督（54）や選手会長の栗原陵矢（29）らが福岡空港から空路で宮崎空港に到着。午後2時半に開始予定の歓迎パレードに備え、宮崎市の中心部へ移動した。A組（1軍）とB組（2軍）は宮崎市の生目の杜運動公園で行い、期間はA組が3月1日、B組が同3日まで。C組（3、4軍）とリハビリ組は福岡県筑後市のファーム施設で