道南・せたな町の沖合いで漁船が行方不明となり1人が死亡した事故で、けさ新たに乗組員の男性1人が発見されました。男性は心肺停止の状態でしたがその後、死亡が確認されました。きょう午前8時すぎ鵜泊漁港太櫓地区の北側の岩礁で、地元の漁業関係者が、乗組員・澤谷宏一さん（48）が倒れているのを発見しました。宏一さんは心肺停止の状態でしたが、その後、死亡が確認されました。ひやま漁協に所属する「第二十八八重丸」はおと