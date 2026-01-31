京都市交通局は２９日、市バスの車内混雑や大型手荷物の持ち込みなどの課題解消に向け、均一運賃系統での「前乗り後降り方式」導入の取り組みに着手することを発表した。導入系統は、市バス全８４系統のうち、均一運賃系統６０系統。約２０億円（予定）の事業費をかけて、バスの停留所や車両の改修を行い、令和１０年度末の導入を目指す。この「前乗り後降り方式」により、スムーズな乗客の降車や運賃収受に加え、乗車時に手