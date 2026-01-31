リーズナブルな高野豆腐は、家計の強い味方。今回は、カリッと食感がクセになるレシピをフィーチャーしました。おかずとしてはもちろん、おつまみにもぴったりです。 ▼カリじゅわジューシー 高野豆腐をお湯でもどしてちぎり、しょうゆや砂糖などをしみ込ませて小麦粉をまぶし、フライパンでカリッとなるまで焼けば完成。 ※ 記事のメイン写真はこちらのレシピを参考に調理させていただきました。 実際にこのレシピで作った