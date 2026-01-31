阪神・藤川球児監督や和田ヘッドコーチら首脳陣と佐藤輝明内野手が３１日、大阪・伊丹空港から春季キャンプ地の沖縄に到着した。那覇空港では歓迎セレモニーが行われ、指揮官が花束を受け取った。多くの阪神ファンが詰めかけた。佐藤は主力中心の宜野座組でキャンプインする予定だ。