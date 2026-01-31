プロ野球・巨人の浅野翔吾選手が31日、キャンプ地である宮崎に到着しました。浅野選手はこのオフに阪神の森下翔太選手と同じ施設でトレーニングしたり、“秘密”の特訓をするなど、4年目にかける思いを前面に押し出しています。筋肉量が5キロほど増え、去年作ったスーツがパンパンの状態と、体は仕上がっています。キャンプは2軍スタートとなりましたが、1軍が沖縄に移動する際には「一緒に行けるように」アピールしたいと意気込み