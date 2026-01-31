モーニング娘。'26の公式Xが31日に更新され、メンバーの小田さくら（26）がインフルエンザに感染したため、同日の「ハロー！プロジェクト」による広島公演、2月1日の福岡公演を欠席すると発表した。ハロー！プロジェクト所属アイドルのインフルエンザ感染が広がっており、負傷者などを含めると10人が同公演を欠席。ファンからは心配の声が上がっている。同Xで「メンバーの小田さくらですが、昨夜遅くから発熱、悪寒、倦怠感な