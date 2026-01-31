お笑いコンビ・スリムクラブの真栄田賢（49）が30日、自身のXを更新。「かなしいお知らせ」とつづり、身に起こった出来事をユーモアたっぷりに報告した。【写真】「15年ぶりに任天堂さんからCM来ないかな」“3DSのソフト”を宣伝するスリムクラブ先日、タクシーの車内でスマホを拾ったという真栄田。その際、拾ったスマホの写真を添えて、「このスマホを京都駅まで乗ったタクシーに忘れた人、安心しなさい。今おれが拾って運転