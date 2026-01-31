短時間や単発で働く「スポットワーク（スキマバイト）」の契約を就業予定日の直前にキャンセルされたのは不当だとして、川崎市の男子大学生が横浜市港北区の飲食店に２９０５円の未払い賃金を求めた訴訟で、神奈川簡裁は３０日、請求通り全額の支払いを命じる判決を言い渡した。小泉孝博裁判官は、「仲介アプリ上の求人に応募する『マッチング』の時点で労働契約が成立しており、一方的なキャンセルは解雇権の乱用だ」とする原