ボートレース平和島の「JESCOカップ・平和島劇場開設16周年記念」の予選最終日6Rで3艇によるフライングが発生した直後、7Rでも2艇のフライングが起きてしまった。竹腰正樹（54＝福井）がコンマプラス06、井芹大志（50＝福岡）が同03のフライングで返還欠場となり、賞典除外となった。発売額2820万8000円の約53％に当たる1485万1700円が返還された。