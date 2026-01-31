サカグチアミが、ニューEPのリリースと全国ツアーの開催を発表した。 （関連：レイニ、まざまざと見せつけた輝かしい才能“未完の大器”が描く壮大な物語の第一歩を目撃） 本情報は、1月30日に東京 渋谷duo MUSIC EXCHANGEにて行われた改名後初のワンマンライブ『サカグチアミ』にて発表されたもの。新たなEPは、自身初の“全曲ラブソング縛り”となり、今春のリリースを予定している。 また、