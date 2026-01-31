ぐちゃら〜▶▶この作品を最初から読む編み図が読めなくても、不器用さんでも大丈夫！一緒に編み物をはじめて、世界にひとつだけの「かわいい」を作ってみませんか？古道具集め、喫茶店巡り、読書が趣味の漫画家・イラストレーターのまつざきしおりさんは現在、編み物にドハマリ中。気の向くまま、編みたい色で編みたいものを編む日々を送るまつざきさんですが、実はまだまだ初心者のようで!?編み物に興味を持ったきっか