デンバー・ナゲッツ vs ロサンゼルス・クリッパーズ日付：2026年1月31日（土）開催地：ボール・アリーナ（Denver）最終スコア：デンバー・ナゲッツ 122 - 109 ロサンゼルス・クリッパーズ NBAのデンバー・ナゲッツ対ロサンゼルス・クリッパーズがボール・アリーナ（Denver）で行われた。 第1クォーターはデンバー・ナゲッツがリードし