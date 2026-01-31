三田紀房の起業マンガ『マネーの拳』を題材に、ダイヤモンド・オンライン編集委員の岩本有平が起業や経営を解説する連載「マネーの拳で学ぶ起業経営リアル塾」。第48回では、IPO（新規上場）に必要なパートナーである主幹事証券会社について解説する。「なめんなよ、この世界のキャリアが違うんだよ」自社・ハナオカのIPOに向けて動き出した主人公・花岡拳。証券アドバイザーである牧信一郎の指示のもと、株式公開準備室を立ち上