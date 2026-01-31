クリスタル・パレスは30日、アストン・ヴィラからコートジボワール代表FWエヴァン・ゲサンを獲得したことを発表した。背番号は「29」に決定し、ゲサンは今シーズン終了までとなるレンタル移籍で加入することになり、金額は明らかになっていないものの、契約には買い取りオプションも含まれていることが発表されている。現在24歳のゲサンはニース（フランス）の下部組織出身で、2020年1月にトップチームデビューを果たし、ロ